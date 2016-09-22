Люксембург, 22 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Европейский суд сделал шаг к удалению ХАМАС («Исламское движение сопротивления») и «Тигров освобождения Тамил-Илама» из списка террористических организаций Европейского Союза, передаёт Reuters.

Hoheit (Â¿!) Демонстрация сторонников ХАМАС

Генеральный прокурор рекомендовал суду в Люксембурге отменить апелляцию Совета ЕС, требующую аннулировать решение суда нижней инстанции ЕС снять палестинскую и шри-ланкийскую организации из санкционного списка.

Это вызвало резкую реакцию правительств Израиля и Шри-Ланки.

Израиль, находящийся в не лучших отношениях с ЕС в последние годы, напомнил об обращении европейцев к евреям во время Холокоста и осудил «ужасающее лицемерие» ЕС.

Соединённые Штаты призвали ЕС сохранить санкции в отношении ХАМАС.