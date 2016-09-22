Калуга, 22 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум.



Пресс-службы городской Думы Калуги На приеме у Александра Иванова

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 сентября провел прием жителей в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, председатель совета многоквартирного дома № 10 по Площади Победы Виктор Сорокин обратился с предложением по благостройству дворовых территории.

«За прошедшие годы была проделана огромная работа по благоустройству дворов, несомненно, она будет продолжена, — подчеркнул Александр Иванов, — в ходе поездки по избирательному округу я осмотрел этот двор, мы будем планировать благоустройство территории, рассмотрим и подробно изучим проект, который подготовил Виктор Андреевич и на основании предложений жителей подготовим схему благоустройства двора, которую впоследствии будем реализовывать».

Также калужан волнует состояние конструкции «Слава советскому народу — победителю», которая находится на крыше дома № 10 по Площади Победы. В настоящее время конструкция требует обновления.

«Эта надпись — память, символ подвига нашего народа, — отметил глава города, — калужане высказались за сохранение этой надписи, наша задача выполнить просьбу жителей. Сотрудники городской управы проанализировали состояние объекта, будет подготовлен комплекс мер по приведению конструкции в надлежащее состояние».

На приеме к главе Калуги Александру Иванову обратились инициативные молодые люди с предложением о внедрении в школах системы, позволяющей отслеживать перемещение, питание, финансовые затраты и успеваемость ребенка.

«Я всегда выступаю за то, что мы должны идти в ногу со временем, этому способствует технический прогресс, который силами активных молодых людей не стоит на месте. Это интересный проект, который я думаю, можно внедрить в тестовом режиме в некоторых школах города», — сказал Анатолий Иванов.