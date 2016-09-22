Чебоксары, 22 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-августе 2016 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов поступили доходы в сумме 12 032,9 млн рублей, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом больше на 15 млн рублей. В том числе поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 180 млн рублей (или на 4%) и составило 4405,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные Минфина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

В 15 муниципальных образованиях обеспечено поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов выше уровня аналогичного периода 2015 года: наибольший рост в Алатырском (на 36,4%), Шумерлинском (на 20,5%), Красночетайском (на 11,0%), Козловском (на 10,7%) и Яльчикском (на 9,4%) районах. В 11 муниципальных образованиях поступление собственных доходов ниже уровня аналогичного периода 2015 года: наибольшее снижение в городе Новочебоксарске (на 26,4%) и Порецком районе (на 19,6%).

Поступление налоговых доходов в местные бюджеты составило 3243,8 млн рублей, к аналогичному уровню 2015 года — 102,5%, в том числе налога на доходы физических лиц — 2000,7 млн рублей и 104,8% соответственно. Поступление неналоговых доходов составило 1162,1 млн рублей.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов составили 11 997,2 млн рублей. Наибольший удельный вес составили расходы на образование (62,3%) и национальную экономику (10,1%).

На 1 сентября 2016 года консолидированные бюджеты муниципальных образований Чувашии исполнены в целом с профицитом в сумме 35,7 млн рублей при плановом дефиците в объеме 1038,1 млн рублей.