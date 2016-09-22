Севастополь, 22 сентября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В течение двух суток, 22 и 23 сентября, новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» отрабатывает в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля вертолётов различных модификаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ «Адмирал Григорович»

В ходе тренировок планируется проверить надежность работы всех систем авиационного комплекса корабля. Для этого экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации флота в противолодочном и спасательном варианте выполнят около 50 взлётов и посадок на палубу «Адмирала Григоровича».

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, 9 июня прибыл к месту базирования в Севастополь

Корабль предназначен для охраны дальней морской зоны страны, ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок и отражения атак средств воздушного нападения противника «Адмирала Григоровича» оснащен в том числе ракетным комплексом «Калибр», многоканальным зенитно-ракетным комплексом «Штиль».

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