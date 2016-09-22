Москва, 22 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны ввести курортный сбор. Соответствующее поручение президента опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

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В поручении президента, которые были даны по итогам заседания Государственного совета, сказано: «Внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации».

Таким образом, курортный сбор в России должен быть введен до 1 марта 2017 года. Ответственным за исполнение этого поручения назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.

Также президент получил правительству до 1 мая 2017 года разработать и утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса, чтобы собранные по курортному сбору средства были потрачены эффективно.