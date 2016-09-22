Чебоксары, 22 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Чувашии планируют поощрить легкоатлетов, которые из-за допингового скандала не были допущены к участию в Олимпиаде и Параолимпиаде в Бразилии. Прежде всего прорабатываются варианты единовременных выплат, сообщили ИА REGNUM в Минспорте республики, отметив, что окончательное решение пока не принято.

cap.ru Параолимпийцы Елена Иванова и Владимир Свиридов

Напомним, после допингового скандала по решению Международного олимпийского комитета многие российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх. Принцип коллективной ответственности коснулся и представителей Чувашии: шестерым легкоатлетам, ранее зачисленным в национальную сборную, отказано в участии в Олимпиаде. Без шанса на завоевание олимпийской медали остались бронзовый призёр Олимпиады-2012 в марафоне Татьяна Архипова, двукратный серебряный призёр Универсиады-2013, победительница марафона в Нагано Алина Прокопьева, скороходы Светлана Васильева и Марина Пандакова, копьеметательница Вера Ребрик и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

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От Игр были отстранены и российские параолимпийцы. Для участия в стартах четырёхлетия из чувашских спортсменов прошла отбор трёхкратная параолимпийская чемпионка Лондона в лёгкой атлетике Елена Иванова. Игры в Рио должны были стать вторыми в её спортивной карьере. На альтернативных соревнованиях в Подмосковье, где прошли состязания и мастер-классы 263 российских параолимпийцев, Иванова завоевала три золотые медали, победив на дистанциях 100 метров, 200 метров и в женской эстафете. А её супруг Владимир Свиридов выиграл старты с новым мировым рекордом.

Отметим, что со спортсменами-параолимпийцами, отстранёнными от участия в соревнованиях в Рио-де-Жанейро, 19 сентября встретился в Кремле президент России Владимир Путин. Глава государства назвал отстранение российских спортсменов от Игр неспортивным и нечестным. «Это решение нечестное, лицемерное и трусливое», — подчеркнул Путин. Для российских параолимпийцев, которые показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях в Подмосковье, из федерального бюджета будет выплачено вознаграждение: за завоевание золотой медали выплатят 4 млн рублей.

Напомним, что в Чувашии, согласно постановлению правительства, предельный размер единовременной выплаты спортсменам за победу на Олимпиаде составляет 300 тыс. рублей, за второе место — до 200 тыс. рублей, за третье место — до 100 тыс. рублей. Победитель Параолимпиады может получить максимум 150 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены стипендии, которые выплачиваются в течение года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 11 чувашских спортсменов, ранее включенных в национальную олимпийскую команду, в Бразилию поехали только четверо: велогонщица Ирина Калентьева, гимнасты Дарья Спиридонова, Владислав Поляшов (резервный состав) и Евгения Шеглунова (резервный состав). Олимпийскую медаль сборной принесла уроженка Новочебоксарска, ныне учащаяся московской школы «Самбо-70» Дарья Спиридонова, которая завоевала «серебро» в командных состязаниях. Лидер национальной сборной по маунтинбайку Ирина Калентьева финишировала на Олимпиаде 17-й.

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