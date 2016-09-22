Курган, 22 сентября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Курганская область получила три мандата в Госдуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной Думы РФ

ЦК КПРФ определился с депутатами Госдумы РФ седьмого созыва по партийным спискам.

В региональной группе № 35 (Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) — в нижнюю палату российского парламента проходит депутат Госдумы с 2003 года Николай Езерский. А в региональной группе № 24 (Курганская область, Тюменская область) — его коллега по Госдуме шестого созыва Павел Дорохин.

Уже известно, что Курганская область, ранее рассчитывавшая лишь на один мандат и в шестом созыве имевшая всего одного представителя от ОНФ Александра Ильтякова, обрела двух представителей в Госдуме от «Единой России» — одномандатника Ильтякова и главу Макушинского района Зауралья Василия Шишкоедова. С прохождением Павла Дорохина по спискам КПРФ, у региона появилось три народных избранника в нижней палате российского парламента.

Напомним, избирком Курганской области обработал 100% протоколов. По данным, общая явка в Зауралье в единый день голосования 18 сентября составила около 41,82% от общего числа избирателей. В голосовании за депутатов Госдумы седьмого созыва по партийным спискам «Единая Россия» набрала 41,51% голосов избирателей, пришедших на выборы, ЛДПР — 18,83%, КПРФ — 14,56%, «Справедливая Россия» — 13,79%. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера. «Коммунисты России» — 3%, Партия пенсионеров за справедливость — 1,9%. «Яблоко», «Партия Роста», «Зеленые», ПАРНАС, «Патриоты России», «Гражданская платформа» набрали менее процента.

Согласно официальным сведениям избиркома Зауралья, явка на предыдущих выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года составила из 748 тыс. 094 избирателей 429 тыс. 139 человек, то есть 56,46% от общего числа внесенных в списки. На выборах в Госдуму РФ в 2011 году голоса избирателей Курганской области распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 44% избирателей; за «Справедливую Россию» — 14%; за КПРФ — 19%; за ЛДПР — 16%.