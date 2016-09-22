Севастополь, 22 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Группа бизнесменов из Германии 22 сентября встретилась с представителями правительства Севастополя с тем, чтобы ознакомить с пакетом инвестиционных предложений для развития экономики города. Известна и стартовая сумма инвестиций — 250 млн евро, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В первую очередь, это проекты переработки и утилизации мусора, второе направление связано с развитием туристического бизнеса и отелей. Для начала речь идет о 250 млн евро — это только старт», — заявил журналистам владелец фирмы «Alois Miller Erdbau und Abbruch» GmbH Бернхард Миллер.

Он затруднился назвать приблизительные сроки реализации предложений из-за политических сложностей.

«У нас много проблемных вопросов, которые предстоит преодолеть, например, европейские санкции в отношении Крыма. Мы будем разговаривать с правительством Баварии, и я очень сомневаюсь, что политики будут довольны», — говорит бизнесмен.

Он отметил, что значительное число немецких бизнесменов готовы заняться в Крыму вопросами производства и «бросить здесь свой якорь» — в том числе в сфере строительства дорог.

По словам Миллера, он увидел заинтересованность властей Севастополя в сотрудничестве.

В то же время заместитель врио губернатора Севастополя Дмитрий Гладский, который провел рабочую встречу со стороны правительства, наотрез оказался комментировать итоги встречи, прошедшей в закрытом от прессы режиме.

Добавим, что группа из семи бизнесменов Германии в этом же составе уже приезжала в Севастополь в ноябре прошлого года. Итогом визита стала образование российско-немецкой организации по культурным и промышленным связям, сказал «Dental-Labor» Гаральд Нойфишер.