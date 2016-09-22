Косулино, Свердловская область, 22 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом в школе ученица пятого класса распылила газовый баллончик. Пострадали около 20 детей.

Ντουντούκα Слезоточивый газ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, инцидент произошёл в посёлке Косулино Белоярского района. 17 учащихся школы обратились за медицинской помощью.

Выходка школьницы привела к эвакуации людей из здания и к срыву учебного процесса. Четверо детей были доставлены в больницу.

Запах газа уже выветрился. Тем не менее сегодня, 22 сентября, уроки не проводились.

По одним данным, причиной произошедшего стала ссора. Между тем, в полиции заявляют, что имела место неосторожность. Девочка нашла баллончик на улице, принесла в школу, чтобы похвастаться, и неосторожно распылила. Прокуратура и полиция ведут проверки по факту ЧП.