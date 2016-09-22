Москва, 22 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Деревянный дом Верещагиной в центре Москвы по адресу Средний Трехгорный переулок, владение 6/20 планируют восстанавливать. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил соответствующую заявку, сообщается на официальном портале правительства столицы. Объект является примером архитектуры московского классицизма и редким памятником «допожарной» застройки города.

Дом Верещагиной. Фотография 1975-1976

После ремонта здания его планируется приспособить под офисные помещения. На портале уточняется, что Дом Верещагиной до 1980-х годов сохранял свой первоначальный облик, затем несколько раз пострадал от пожара, утратив остатки старинных интерьеров. От изначального варианта памятника сохранился только цоколь, который разобрали в 2001 году.

Напомним, одноэтажный «допожарный» дом был построен между 1807 и 1811 годами для секунд-майора Алексея Афанасьевича Верещагина.