Великий Новгород, 22 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Боровичском районе Новгородской области планируется создание агропромышленного комплекса «Пирос», который будет включать в себя козью ферму на 3 тысячи голов и завод по производству продукции из козьего молока, в том числе йогуртов и сыров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономического развития региона, соглашение о намерениях подписали сегодня, 22 сентября, на заседании областного правительства губернатор Новгородской области Сергей Митин и руководитель ООО «АПК «Пирос» Валерий Лазарев.

pixabay.com Молоко и сыр

Общий объём финансирования проекта оценивается в сумму более 2 млрд рублей. Проектная мощность перерабатывающего завода — 12 млн литров в год. Предполагается, что комплекс будет обеспечен собственной кормовой базой на площади в 12 гектаров.

Работу в новом комплексе смогут получить 127 человек.

Предполагается, что основными рынками сбыта продукции станут Северо-Запад России и Центральный федеральный округ.