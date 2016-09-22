Москва, 22 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий контроль качества косметики и косметических ингредиентов на животных, внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Сергей Доронин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

ru.m.wikipedia.org Любовь к животным

Предусмотренные законопроектом меры, направленные на контроль качества парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов без использования живых животных, не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета в связи с тем, что их реализация в основном связана с соблюдением и исполнением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами положений законопроекта, отмечает автор инициативы.

Полномочия по проведению государственного контроля в сфере запрета на контроль качества парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов на животных возлагаются на федеральные, региональные и местные органы власти. «Реализация указанных положений законопроекта предполагает проведение ряда организационно-технических мероприятий, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета», — отмечает парламентарий.

Законопроект о запрете тестирования косметики на животных позволит российской косметической продукции выйти на новые рынки, в том числе на такие финансово емкие, как рынки ЕС, считает депутат. В настоящий момент у российской продукции серьезные сложности в экспорте товаров на рынки ЕС, так как с 2013 года в Евросоюзе запрещен импорт тестированной на животных продукции — то есть отечественной, российской, косметике доступ на европейский рынок закрыт в том числе и по этому основанию.

Вместе с тем правительство РФ в своем официальном отрицательном отзыве на законопроект указало на то, что предлагаемые положения противоречат международным обязательствам России, в частности, положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), согласно которым государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технического регламента Союза, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте Союза требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Технические регламенты Союза не содержат запрета на контроль качества парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов на животных.