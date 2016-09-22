Мадрид, 22 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. «Российские военные заявили что обнаружили, как американский беспилотник вошел в зону гуманитарного конвоя за некоторое время до того, как состоялся удар по колонне, — сообщает La Vanguardia. — Представитель российского Генштаба генерал Конашенков сказал, что цель нахождения дрона армии США в районе конвоя может быть известна только тем, кто его туда запустил. Российских самолетов в зоне прохода колонны не было. Кроме того, Министерство Обороны РФ продемонстрировало и разместило в сетях видео, на котором видно, как наземное транспортное средство джихадистов, оборудованное минометом, сопровождает колонну. Русские указали на то, что удар по автомобилям Красного Полумесяца, перевозившим гуманитарную помощь, был нанесен в момент, когда они передвигались по территории, контролируемой антиправительственными силами».

af.mil Американский беспилотник

Другое испанское издание — АВС — акцентирует внимание читателя на заявлениях главы Госдепартамента Джона Керри, который «потребовал от сирийской и российской военной авиации прекратить полеты над районами страны, контролируемыми оппозицией, поскольку это создает проблемы в поддержании режима прекращения огня, очень важном для повстанцев».

По мнению газеты, слова Керри о том, что «такое положение вещей будет содействовать доставке гуманитарных грузов нуждающемуся в них населению» имеют резон.

«Кроме того, в своей жесткой речи на Генеральной Ассамблее, глава Госдепа потребовал от России признать свою ответственность за нападение на гуманитарный конвой и заставить режим Асада выполнять обязательства, включенные в женевское соглашение от 9 сентября, — отмечает АВС. — Речь Керри прозвучала сразу после выступления Сергея Лаврова, предложившего не поддаваться эмоциям, а досконально изучить все материалы, касающиеся случившегося с колонной Красного Полумесяца. Главный дипломат США заявил, что Россия живет в каком-то параллельном мире, если считает, что нападение было произведено не сирийскими самолетами».