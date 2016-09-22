Ташкент, 22 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Узбекистан по итогам первого полугодия 2016 года довел внутреннюю переработку хлопкового волокна до 55%, в то время как в 1991 году этот показатель составлял всего 7%, Об этом сообщает Podrobno.uz. со ссылкой на представителя «Узбелегпрома».

Игорь Ершов. Уборка хлопка машинами на Вахше. 1960-е

В ведомстве подчеркнули, что согласно политике отрасли, при реализации проектов основной акцент делается на устойчивый и сбалансированный рост внутренней переработки с постепенным увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Так, по итогам первого полугодия доля товаров с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта приблизилась к 40% и продолжает неуклонно расти», — сообщает издание.

Как сообщили в «Узбеклегпроме», согласно программе развития текстильной и легкой промышленности до 2020 года, Узбекистан планирует реализовать свыше 70 проектов по модернизации, переоснащению и вводу в эксплуатацию новых предприятий на общую сумму свыше $1 млрд.

На сегодняшний день в стране реализовано более 200 проектов с привлечением более $2 млрд иностранных инвестиций.

Потребителями узбекского текстиля являются в более чем 50 стран мира, наиболее крупные из которых — Китай, Россия, Казахстан, Турция, страны ЕС.