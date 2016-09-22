Москва, 22 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Разрешив поставки Украине летального оружия, палата представителей Конгресса США фактически выступила против Минских договоренностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Независимо от того, будет ли этот закон одобрен верхней палатой — сенатом, и подписан президентом или нет, он прямо провоцирует Киев на разрешение кризиса в Донбассе силовым путем», — констатирует сенатор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечта украинской власти

Клинцевич не сомневается, что конгрессмены прекрасно знали, на что идут, и к каким последствиям может привести принятый ими закон. По сути дела разыграна фирменная фишка США: разжигать по всему миру, но желательно подальше от себя, разного рода конфликты, и получать от них дивиденды, говорит он.

Парламентарий также отметил, что закон носит откровенно антироссийский характер. «В нем и известная американская трактовка воссоединения России с Крымом, и фиксация санкций против России, которые, судя по документу, США намерены продолжать до бесконечности», — перечислил сенатор.

«Даже с учетом непростых российско-американских отношений, все это явно через край. Ну, а как тогда быть с нашим сотрудничеством в Сирии? Или в США считают, что антироссийский закон — это одно, а сотрудничество — совсем другое. Нет, все в этом мире взаимосвязано», — заключил Клинцевич.

Ранее палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, внесенный совместно сопредседателем комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелем и конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером. «В перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений», — говорится в сообщении посольства Украины в США.

Вместе с тем формально Пентагон при согласовании с госдепартаментом может уже сейчас поставлять летальное оружие Киеву — эта норма была предложена в феврале 2015 года. Аналогичная статья включена и в проект бюджета Минобороны США на 2017 год.