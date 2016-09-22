Москва, 22 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Российский концерн ПВО «Алмаз-Антей» передал российским следственным органам материалы о воздушной обстановке в районе крушения пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, который разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба компании.

defensie.nl На месте крушения MH 17

Сообщается, что специалисты завода «Алмаз-Антей» проверив хранящуюся на предприятии для контроля качества работы ТРЛК (трассовый радиолокационный комплекс) архивную информацию, выявили наличие возможно интересующих следствие материалов за 17 июля 2014 года.

Уточняется, что речь идет о так называемых первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в необработанном виде. Эта информация передана российским следственным органам, которые в дальнейшем передадут её голландской стороне.

Напомним, власти Нидерландов, которые официально возглавляют расследование причин крушения MH17 (самолет вылетел из Амстердама), 28 сентября обещают опубликовать вторую часть доклада о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.

Хотя авиакатастрофа произошла более двух лет назад, до сих пор нет однозначного ответа, кто виновен в крушении MH17. Нидерланды и Украина всячески затягивают расследование и при этом постоянно обвиняют Россию и народные республики Донбасса в том, что это они сбили самолет из ЗРК «Бук». Доказательств этому до сих пор не представлено.

В то же время есть многочисленные данные, свидетельствующие о том, что MH17 мог быть сбит или из украинского ЗРК «Бук-М» или же истребителем украинских ВВС.