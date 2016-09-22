Иваново, 22 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Машиностроителей Ивановской области поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате, состоялось 22 сентября в правительстве Ивановской области. Лучшие специалисты машиностроительного комплекса региона отмечены почетными наградами. Работников отрасли приветствовали губернатор Павел Коньков, спикер регионального парламента Виктор Смирнов и другие официальные лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ivanovoobl.ru Павел Коньков поздравляет машиностроителей

На мероприятии отметили, что долю машиностроения сегодня приходится 15% всей производимой продукции на территории региона. За первое полугодие отгружено готовой продукции на сумму в 9,5 млрд. рублей. Качество и надежность продукции предприятий обеспечивается трудом почти 14 тысяч человек, занятых в отрасли. Именно в машиностроении сейчас сосредоточена наиболее профессиональная часть рабочей и инженерно-технической элиты.

Губернатор Павел Коньков отметил, что ряд предприятий отрасли, сумев адаптироваться к изменившимся условиям, продолжают успешно работать, проводят технологическое перевооружение и модернизацию, выпускают продукцию на экспорт. Кроме того, в регионе продолжают открываться новые машиностроительные предприятия. В их числе Павел Коньков назвал завод самоходных подъемников в Лежневском районе, продукция которого вошла в реестр российских инновационных продуктов, рекомендованных к государственным закупкам.

Потребителем продукции машиностроительных предприятий является весь реальный сектор экономики, поэтому спрос на неё определяется динамикой развития экономики региона и страны в целом. В настоящее время не все отрасли машиностроения находятся в равном положении. Наиболее благополучно обстоят дела в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, некоторое снижение отмечено в производстве машин и оборудования; в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

Отметим, День машиностроителя отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В этот день для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли экономики. В этот день организуются праздничные мероприятия на заводах, чествование ветеранов, концерты, торжественные выступления.