Посёлок городского типа Палех, Ивановская область, 22 сентября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Традиционная Крестовоздвиженская ярмарка-фестиваль «Палех — город мастеров» состоится 24 сентября в исторической части посёлка Палех. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

палехский-район.рф На Крестовоздвиженской ярмарке

Главной составляющей фестиваля является ярмарочная торговля изделиями народных художественных промыслов, домов ремесел, мастеров-ремесленников из регионов «Золотого кольца России» и Верхней Волги.

В рамках ярмарки-фестиваля состоятся мастер-классы традиционных народных ремесел, пройдет конкурс на самое гостеприимное сельское подворье, в котором предполагается участие не только сельских поселений Палехского района, но и других районов Ивановской и соседних областей. Каждое подворье представит на суд жюри визитную карточку своего поселения по выбранному ими российскому кинофильму. Под открытым небом пройдут книжный фестиваль BookMarket, выставка «Ах, вернисаж!» работ студентов Палехского художественного училища им. М. Горького. Новшеством предстоящей Крестовоздвиженской ярмарки-фестиваля станет гастрономическая площадка Food Truck, где передвижные закусочные представят свои лучшие кулинарные новинки. Гости Крестовоздвиженской ярмарки в экспозиционном центре государственного музея Палехского искусства смогут познакомиться с выставкой «Холмогорская резная кость» из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера г. Архангельск».В библиотечно-информационном центре для участников и гостей фестиваля будет открыта выставка «В глубинке, по старинке», где представлены русские народные костюмы в исполнении палешан (костюмы, головные уборы, лакомники), в Доме ремесел — выставка изделий из батика «Сказочный город».Для самых маленьких гостей ярмарки на стадионе будет работать городок с качелями, каруселями, аттракционами, катание на лошадях, студия детского боди-арта и оригинального мехенди-тату в стиле палехской росписи.