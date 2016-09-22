Москва, 22 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В России на 1 сентября 2016 года отмечено увеличение охвата детей школьного возраста организованными формами отдыха. В организациях отдыха и оздоровления отдохнули около 7,5 млн детей, что на 135 тыс. детей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на селекторном совещании, сообщили в Минтруда РФ.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Летний отдых

Также увеличился охват отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С января по август 2016 года отдохнули около 2,6 млн детей данной категории (в январе-августе 2015 года — более 2,3 млн детей).

В том числе в детских оздоровительных лагерях побывали около 257,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в январе-августе 2015 года — около 236,7 тыс. детей), детей-инвалидов — более 95,6 тыс. человек (в январе-августе 2015 года — более 82,2 тыс. детей).

Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря возросла с 17 тыс. 955 рублей в 2015 году до 20 тыс. 118 рублей в 2016 году.

При этом Топилин добавил, что при проверке детских лагерей выявлены нарушения. Самое большое количество нарушений — в Волгоградской области, Дагестане, Самаре, Хабаровске, Новосибирске.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруда ранее заявляли, что в 2016 году планируется оздоровить более 8,26 млн детей, в том чсиле 2,61 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели выделено 4,6 млрд рублей.