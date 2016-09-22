Иваново, 22 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Восемь проектов регионального этапа конкурса в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES-2016 представят Ивановскую область на всероссийском уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

По информации пресс-службы, в этом году в Ивановской области в конкурсе приняли участие шесть организаций. По итогам отбора Ивановский государственный энергетический университет отмечен в номинации «Лучший проект по энергосбережению и энергоэффективности в образовательном учреждении» за проект по модернизации системы отопления общежитий. В номинации «Лучший проект по модернизации уличного освещения» отмечены проекты администрации Тимирязевского сельского поселения Лухского муниципального района и администрации города Вичуга. Ивановский ПАО «Т Плюс» отмечен за реализацию в регионе проекта по продвижению профессий топливно-энергетического комплекса и социального проекта поддержки ветеранов отрасли. В номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии» победителем стало предприятие «Ивгортеплоэнерго» с проектом технологического перевооружения одной из котельных в Иванове.

С разработчиками проектов 21 сентября встретился губернатор Ивановской области Павел Коньков. Он прокомментировал, что участие региона в конкурсе ENES стало хорошей традицией, соревнование позволяет объединить ведущих специалистов отрасли, представителей органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, профильных научных организаций в поиске новых путей развития энергетики. Он также отметил инициативность ивановских образовательных организаций. «Свежий взгляд и стремление внести свой вклад особенно востребовано сегодня, когда перед энергетической сферой стоит целый ряд новых задач, связанных с внедрением передовых технологий, повышением экологичности и энергобезопасности», — пояснил он.