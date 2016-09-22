Тверь, 22 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Управляющий ООО «Тверская генерация» Сергей Горохов арестован по решению Центрального районного суда Твери от 22 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь районного суда Галина Савельева.

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Суд арестовал Горохова до 19 ноября. Известно, что ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Горохов, а также директор ООО «Тверская генерация» Ян Горелов были задержаны 20 сентября. Сегодня же суд примет решение об избрании меры пресечения для Горелова.

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Ранее СМИ связывали задержание руководства «Тверской генерации» с ситуацией на теплосетях минувшей зимой.

Еще одно ЧП, связанное с компанией, произошло на прошлой неделе. Восьмилетняя девочка, гуляя возле дома, упала в котлован с горячей водой, вырытый рядом с теплотрассой. Выяснилось, что работы на этом участке вела «Тверская генерация». Компания выступила с сожалением по поводу случившегося, и заявила, в частности, что опасный участок был огорожен в соответствии с правилами. В то же время СКР распространил информацию, что ограда на том участке отсутствовала. 15 сентября в рамках уголовного дела был задержан мастер по обслуживанию магистральных тепловых сетей Заволжского района города Твери.