Бразилиа, 22 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Бразильский Институт Лулы назвал экс-президента Луиса Инасиу Лулы «жертвой охоты федерального судьи». Соратники бывшего президента Бразилии уверены, что действия юстиции против него носят политический характер

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В специальном заявлении Института Лулы в частности сказано, что после двух лет следствия, с участием 300 прокуроров, сотрудников Федеральной полиции и особого отдела, «ничего не было найдено, чтобы обвинить Лулу в использовании нелегальных доходов от деятельности нефтяной компании Petrobras в личных целях. Никаких секретных счетов, ни в Бразилии, ни за рубежом, ни одного офшорного предприятия, ни одной прямой или косвенной выплаты каких-либо сумм неизвестного происхождения». По мнению соратников бывшего президента обвинения против него голословны, основаны на домыслах, сообщает Prensa Latina.

Отметим, что неделю назад был лишен депутатского мандата инициатор импичмента Дилмы Руссефф и судебного преследования Луиса Инасиу Лулы экс-глава нижней палаты парламента Эдуарду Кунья.

Как ранее писало ИА REGNUM, Эдуарду Кунья назвал действия против него местью за то, что он избавил президентское кресло от представителей левой «Партии трудящихся». И объявил себя также «жертвой политического преследования».