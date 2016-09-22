Пермь, 22 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Потерявший во время гастролей в Москве кот Семён, практически являющийся членом театральной труппы театра «У Моста» (Пермь), нашёлся живым и невредимым на Ярославском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

publicdomainpictures.net Прячущийся кот

«Сёма оказался там же, где и потерялся, на Ярославском вокзале, нашли его в 17:00 по московскому времени, прямо перед началом премьерного спектакля «Палачи»», — уточнили в театре.

Как сообщалось ранее, труппа обнаружила потерю кота, прибыв на Ярославский вокзал. В театре «У Моста» утверждают, что Семён играет роль в одном из спектаклей — «Лейтенант с Инишмора».