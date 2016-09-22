Эксперты: Худшее для экономики Финляндии позади
Хельсинки, 22 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В 2016 году рост ВВП Финляндии составит 1,2%, а в 2017 экономика страны вырастет на 1,4%, прогнозирует финский Институт экономических исследований Pellervo. Худшие времена для национальной экономики остались позади, считают эксперты. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает финский национальный вещатель Yle.
Институт изменил свой прогноз в лучшую сторону: еще весной он оценивал, что увеличение составит в этом году 0,7%, а в следующем — 1,0%. Рост строительства и потребления позитивно повлиял на экономические показатели, отмечается в исследовании. В связи с улучшением конкурентоспособности вырастут также объёмы экспорта, отмечают финские эксперты.
Напомним, Центральный банк Финляндии в своем последнем прогнозе сообщает, что промышленность страны сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. Аналитики обращают внимание на то, что наибольший спад фиксируется в поставках финских товаров в Россию. За период с 2012 по 2015 годы финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, потери финского экспорта из-за санкций в период с декабря 2013 года по июнь 2015 года составляли более 100 млн долларов США в месяц.
Отметим, что ВВП Финляндии увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет финская экономика находилась в рецессии.