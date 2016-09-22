Хельсинки, 22 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В 2016 году рост ВВП Финляндии составит 1,2%, а в 2017 экономика страны вырастет на 1,4%, прогнозирует финский Институт экономических исследований Pellervo. Худшие времена для национальной экономики остались позади, считают эксперты. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Iago Laz Флаг Финляндии

Институт изменил свой прогноз в лучшую сторону: еще весной он оценивал, что увеличение составит в этом году 0,7%, а в следующем — 1,0%. Рост строительства и потребления позитивно повлиял на экономические показатели, отмечается в исследовании. В связи с улучшением конкурентоспособности вырастут также объёмы экспорта, отмечают финские эксперты.

Напомним, Центральный банк Финляндии в своем последнем прогнозе сообщает, что промышленность страны сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. Аналитики обращают внимание на то, что наибольший спад фиксируется в поставках финских товаров в Россию. За период с 2012 по 2015 годы финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потери финского экспорта из-за санкций в период с декабря 2013 года по июнь 2015 года составляли более 100 млн долларов США в месяц.

Отметим, что ВВП Финляндии увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет финская экономика находилась в рецессии.