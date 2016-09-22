Москва, 22 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд оставил студентку МГУ Варвару Караулову (её теперешнее имя — Александра Иванова), арестованную за попытку примкнуть к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), под арестом до 13 декабря 2016 года, сообщает РАПСИ.

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Первое заседание по делу Карауловой в Московском окружном военном суде состоится 5 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября адвокат Карауловой Сергей Бадамшин сообщил, что обвинительное заключение утверждено, а уголовное дело передано в суд. Он уточнил, что слушания начнутся в октябре.

Напомним, Караулова пыталась бежать в Сирию, где она собиралась, по версии следствия, вступить в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её задержали при пересечении турецко-сирийской границы в октябре прошлого года. Не исключено, что Караулова, находясь в России, уже участвовала в вербовке сторонников экстремистской организации.