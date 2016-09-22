Вашингтон, 22 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Брэд Питт любит своих детей и никогда не подвергал их опасности, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники из окружения актера.

SpreePiX Брэд Питт

Следовательно, обвинения его супруги Анжелины Джоли, утверждающей, что Питт страдает от приступов ярости после того, как примет наркотики и алкоголь, не соответствуют действительности. По словам источников издания, заявления актрисы являются «умышленной ложью».

«Брэд — любящий отец, который никогда не подвергал и не подвергнет своих детей опасности», — отметили собеседники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Брэда Питта начато расследование по подозрению в жестоком обращении с детьми. 14 сентября актер устроил скандал своей супруге Анжелине Джоли во время полета в Лос-Анджелес на частном самолете. Питт якобы кричал на своих детей и даже «применил по отношению к ним физическую силу».

Позже стало известно о том, что Джоли подала на развод. В качестве причины разрыва актриса указала в документах «непримиримые разногласия» с мужем.