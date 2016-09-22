Ярославль, 22 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Большинство высших чиновников Ярославской области, назначенных при губернаторе Сергее Ястребове, лишится своих постов в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

ИА REGNUM

Часть сведений о предстоящих отставках уже просочилась в СМИ, часть еще не озвучивалась. Общий итог предполагаемых изменений: своих постов лишатся все заместители губернатора и заместители председателя правительства, а также большинство руководителей департаментов. Единственным исключением станет замгубернатора Юрий Бойко, отвечающий за внутреннюю политику. Замгубернатора по этому направлению согласовывается непосредственно с Администрацией Президента.

Кроме того, Бойко хорошо проявил себя уже при врио губернатора Дмитрии Миронове при организации выборов в Госдуму: они прошли без громких скандалов, «Единая Россия» улучшила свои показатели, а оппозиция не стала предъявлять власти претензии в фальсификациях и использовании адмресурса. Не исключено, что Бойко останется при новой администрации своего рода специалистом по местной элите, коммуникатором между сборной командой из других регионов и финансово-политическими группами Ярославской области.

Перспективы остальных высших чиновников — увольнение или переход на другие должности с понижением в статусе. Официально пока это не подтверждают ни в управлении массовых коммуникаций Правительства Ярославской области, ни сами региональные руководители, предлагая дождаться 26 сентября, когда обо всех изменениях объявит сам врио губернатора Дмитрий Миронов.