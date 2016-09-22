В Японии потерпел крушение штурмовик ВВС США
Токио, 22 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Японии потерпел крушение штурмовик AV8B Harrier II ВВС США, дислоцированный на базе Кадэна, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны страны.
U.S. Navy
Штурмовик AV-8B Harrier II
Инцидент произошел около японской префектуры Окинава, самолет упал в море около 15.30 (9.30 мск) — через некоторое время после взлета с авиабазы. Упал он в 130 км к востоку от мыса Хэдо.
По предварительным данным, пилот штурмовика выжил. Причины крушения пока не сообщаются. На месте происшествия проводится спасательная операция.