Кения, 22 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Двое полицейских пропали без вести после того, как сомалийские исламисты напали на полицейские участки на северо-востоке Кении, заявила полиция Кении, сообщает 22 сентября Reuters.

Nairobi123 Флаг кенийской полиции

Вооруженные люди на двух внедорожниках Landcruiser атаковали патрульную базу кенийских полицейских. «Офицерам удалось отбить атаку в ходе ожесточенной перестрелке», — говорится в заявлении представителя полиции Джорджа Киноти. Один полицейский был ранен, двое пропали без вести, сказал Киноти, добавив, что один из нападавших был убит.

Радикальная исламистская группировка Харакат аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение вблизи города Гарисса.

«Мы совершили нападение на полицейский участок в небольшом городке, расположенный вблизи Гарисса прошлой ночью», — сказал представитель Харакат аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шейх Абдиасис Абу Мусаб в телефонном разговоре с корреспондентом Рейтер.

Исламисты Харакат аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно атаковали Кению. Они заявили, что мстят за то, что Кения ввела свои войска в Сомали в 2011 году и пытаются защитить границы своего государства от возможного вторжения.