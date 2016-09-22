Каракас, 22 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Центризбирком Венесуэлы сделал официально заявление, согласно которому референдум по отставке президента Николаса Мадуро может пройти только в первом квартале 2017 года. И только в том случае, если оппозиция за три дня соберёт подписи 20% избирателей, которые поддерживают плебисцит. Венесуэльская оппозиция называет такое решение своим поражением, сообщает Euronews.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Как ранее писало ИА REGNUM, если референдум не пройдет до конца года, то во главе страны встанет вице-президент-социалист. То-есть, фактически, Николас Мадуро останется у власти.

Внутриполитический кризис и экономический коллапс достиг в Венесуэле критической черты. Подавляющее большинство граждан Венесуэлы оценивают действия Мадуро как попытку сорвать процедуру импичмента. Сам Николас Мадуро утверждает, что происходящее в стране — происки «империалистических сил».