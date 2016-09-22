Барнаул, 22 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. «Единая Россия» в Алтайском крае получила поддержку 35,02% принявших участие в голосовании избирателей. Судя по данным партийного сайта, это самый низкий результат в стране. Данное обстоятельство активно используется противниками действующей краевой администрации, которая, в свою очередь, пытается сделать «хорошую мину про плохой игре».

Шарль Мишель Жоффруа. Сквозь строй. 1845

Накажут ли Карлина?

«Комментариев по итогам выборов уже прозвучало много, и часто они повторяются, — сказал в интервью ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов. — Все эксперты говорят о том, что предвыборная кампания прошла очень скучно и вяло, что перенос выборов на сентябрь еще более способствовал снижению явки, и именно это, видимо, и было целью данного переноса. Критично настроенные граждане отправились на природу, т. е. проголосовали «ногами и колесами», а управляемый электорат проголосовал «так, как надо». В итоге явка упала примерно на 20%».

Хотелось бы отметить некоторые специфические черты голосования, проявившиеся в Алтайском крае. Здесь еще до выборов применялись «черные технологии» — например, печатались поддельные выпуски газет с клеветой и оскорблениями в адрес отдельных политиков и партий. Все это осталось безнаказанным, однако жалобы дошли до нового председателя ЦИК Эллы Памфиловой, и она предупредила о возможном жестком пресечении злоупотреблений.

Когда с утра 18 сентября в социальных сетях начали распространяться видеоролики о том, как «с поличными» задерживают «круизеров», Памфилова предупредила, что итоги выборов на Алтае могут быть отменены. Эта интрига сохранялась весь день и, по мнению многих наблюдателей, это могло серьезно повлиять на итоговые цифры. Перспектива попасть под расследование сдерживала многих нарушителей. В итоге, как известно, «Единая Россия» получила в крае наименьший процент голосов по всей России. Впрочем, объективной причиной этому служит, очевидно, то, что регион уже многие годы входит в число самых бедных в России.

Будут ли как-то «наказывать» руководство региона за такие результаты — не знаю. Думаю, это было бы недальновидным решением, так как попытка установить еще более жесткое администрирование и манипулирование может вызвать в регионе лишь еще большее усиление протестных настроений. Чтобы позиция людей стала более позитивной, надо принимать реальные меры по преодолению бедности и повышению уровня жизни в регионе.

Оппоненты ожидают «утилизации губернатора»

«Известие о том, что «Единая Россия» в Алтайском крае получила самый низкий результат по стране значительно воодушевило пусть немногочисленных, но все же имеющихся в наличии противников губернатора Александра Карлина, — рассказывает политолог Анатолий Савостин. — Они теперь ожидают «утилизации губернатора» уже в скором будущем, до президентских выборов, поскольку доверить организацию «главных выборов» «лузерам», мол, не позволят. В ответ из краевой администрации пошли оправдания, что, дескать, результат партии не такой уж и печальный, что нужно рассматривать итоги в разрезе округов, а не регионов, и есть округа с еще худшими результатами… Но отговорки эти не очень серьезные, это очевидное стремление делать хорошую мину при плохой игре. В любом случае теперь понятно, что Алтайский край является одним из самых неблагополучных в плане социально-экономического развития регионов страны. Отсюда и низкий результат партии власти. Не считаю, что Александра Карлина досрочно отстранят от должности, но некоторое количество проблем с точки зрения паблисити его ожидает».

«Складывается крайне позитивная картина»

Вскоре после дня голосования в краевых СМИ был обнародован «анализ прошедшей избирательной кампании», проведенный начальником департамента информационной политики администрации Алтайского края Андреем Ляпуновым. В этом документе он утверждает, что «анализ итогов избирательной кампании проходит, прежде всего, по округам». Так вот по округам, отмечает Ляпунов, худшим стал один из округов в Омской области, а Алтайский край не попал даже в тройку «аутсайдеров» по этому показателю.

«Крайне позитивная картина складывается при голосовании за кандидатов персонально. В рамках выборов в Государственную Думу в Алтайском крае ЕР взяла все округа. В рамках АКЗС результат по округам более чем внушительный… Параллельно проходили выборы в муниципальных образованиях, ЕР набрала более 70 процентов муниципальных депутатов», — пишет чиновник.

А сегодня по поводу итогов голосования высказался и сам губернатор. Он сделал упор на том, что увеличилось представительство Алтайского края в российском парламенте, и считает это обстоятельство главным успехом. «В предыдущем составе Государственной Думы Алтайский край представляли семь депутатов: три депутата от «Единой России», два депутата от КПРФ и по одному от «Справедливой России» и от ЛДПР. Сегодня Алтайский край получает восемь мандатов в Государственной Думе. Очень заметного успеха достигла партия «Единая Россия», в Государственной Думе седьмого созыва алтайские единороссы будут располагать шестью мандатами, по одному мандату получили КПРФ и «Справедливая Россия», — заявил Карлин.

Отметим, что, по предварительным данным, на выборах в Госдуму в Алтайском крае «Единая Россия» получила 35,02% голосов, ЛДПР — 19,8%, КПРФ — 17,3%, «Справедливая Россия» — 13,9%. Остальные партии набрали менее 5%& По одномандатным округам в Думу прошли четыре единоросса — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Александр Прокопьев и Иван Лоор. На выборах в краевое заксобрание «ЕР» заручилось поддержкой 34%, 21, 2%, КПРФ — 21%, «Справедливая Россия» — 17,4%, «Яблоко» — 3,1%. В 19 одномандатных округах победили единороссы, в двух — эсеры.