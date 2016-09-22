Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум.

Братья наши меньшие — так называют животных, в особенности, конечно, домашних. Ростовчане теперь могут так обращаться и к питомцам зоопарка, взяв под опеку любого зверя. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке 22 сентября, программа «Опека животных» предполагает добровольные пожертвования в пользу тех или иных животных.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Олень

Быть соучастным к судьбе питомца может как любой горожанин, так и юридическая фирма. Средства, которые будут переводить на счёт зоопарка опекун, будут направлены на обогащение среды, улучшение условий содержания, покупку не входящих в основной рацион кормов и витаминных добавок. Сотрудники будут отчитываться за каждую потраченную копейку.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Лама

На вольер животного будет прикреплена табличка с именем и фамилией опекуна или названием фирмы. В подтверждение добрых намерений опекунам будет выдаваться сертификат, который будет действовать в течение оговариваемого срока (но не менее одного месяца), фотоснимок животного. Также будет организована встреча с зоологом.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Обитатель зоопарка

Как уточнили в зоопарке, за домашними осликами уже ухаживают ученики гимназии № 9 имени М.М.Сперанского, амурский тигр Устин взят под опеку частным лицом, а в аквариуме живёт сетчатый скат, опекаемый крупной производственной компанией.

Напомним, что в ростовском зоопарке обитают более 5 тыс. животных, в том числе редких видов, занесённых в международную Kpacнyю книгy, Kpacнyю книry Pоссии и донского региона, а также в списки приложений конвенции CITES.

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