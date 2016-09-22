Симферополь, 22 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Американский патрульный противолодочный самолет вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря в районе российских рубежей, передает 22 сентября RT.

Greg L. Davis P-8A Poseidon в полёте

Перемещения воздушного судна заметны по данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. В настоящее время самолет ВМС США P-8A Poseidon направляется на юго-запад от берегов Крыма.

Известно, что самолет имеет бортовой номер 168 858 и отправился с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Самолет также пролетел над территорией Греции и Болгарии.

Также в 13 часов по московскому времени в районе акватории Чёрного моря был замечен еще один американский разведывательный самолет. Он имеет бортовой номер 64−14 849 и позывной ANTRO91. Этот самолет вылетел с авиабазы Суда-бей, расположенной на острове Крит.