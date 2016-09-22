Омск, 22 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Омскую область поступило около 270 млн рублей, предназначенных на устранение последствий паводка 2016 года.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, средства первого федерального транша направлены на аварийно-восстановительные работы на 112 объектах транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Уточняется, что деньги на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ направлены в регион из федерального резервного фонда. Распорядителем средств является региональный Минстрой. Контролем занимается оперативный межведомственный штаб, созданный по распоряжению губернатора Омской области Виктора Назарова. Из резервных фондов правительства региона и муниципальных образований на неотложные меры по ликвидации последствий ЧС было выделено 46,5 млн рублей, в том числе 27 млн — из областного бюджета.

В правительстве РФ сейчас находится на рассмотрении еще один проект распоряжения о выделении Омской области средств на неотложные аварийно-восстановительные работы на 33 объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет о сумме свыше 69 млн рублей, уточнили в облправительстве.

Напомним, из-за обильных осадков и интенсивного снеготаяния весной 2016 года в Омской области подтопило 150 населенных пунктов в 24 районах. В домах, находящихся в зоне ЧС, проживают более 20 тыс. человек. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за период паводка (апрель — начало мая 2016 года) в регионе было подтоплено около 130 тыс. га сельскохозяйственных земель, 17 ферм и 15 складов у 84 сельскохозяйственных производителей в 19 сельских районах.