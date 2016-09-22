Москва, 22 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Именем народного артиста СССР Мстислава Запашного, скончавшегося 22 сентября в Краснодарском крае, предложили назвать Сочинский цирк. С такой инициативой, как передает ТАСС, выступают племянники основателя династии Запашных Эдгард и Аскольд.

Yufereff Сочинский цирк

«Мы с братом считаем справедливым, если бы именем Мстислава Запашного был назван один из цирков, — сказал Эдгард Запашный. — Было бы правильно, если бы это был Сочинский цирк, которым он много лет руководил».

При этом он добавил, что Мстислав Запашный был одним из величайших артистов советского и российского цирка.

«Именно он со своим братом Вальтером Запашным внес наибольший вклад в становление и популяризацию фамилии Запашные, они вдвоем сделали наиболее яркие значимые достижения в нашей династии», — отметил гендиректор Большого московского цирка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Сочи на 79-году жизни скончался знаменитый советский и российский цирковой артист-дрессировщик хищных животных Мстислав Михайлович Запашный.

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