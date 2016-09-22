Москва, 22 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Москве появится народный рейтинг застройщиков, привлекающих средства дольщиков. Об этом в интервью информационному агентству «Москва» сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

jeviniya Стройка

Чиновник напомнил, что с 1 января 2017 года каждый застройщик, работающий в столице, должен раскрыть информацию о себе.

«Помимо этого, застройщики должны иметь заключение о возможности привлекать средства инвесторов, и еще должна быть информация о проверках. Все это будет с сайта Москомстройинвеста дублироваться на (сайт) «Мосдольщик». Это будет в виде неких «народных рейтингов» подаваться», — сообщил Тимофеев, отметив, что сейчас сайт «Мосдольщик» набирает популярность в соцсетях, где у людей есть возможность для открытой дискуссии.

Проект «Мосдольщик» запущен в столице с 1 августа 2016 года. Он представляет собой информационную платформу, объединяющую сайт и популярные социальные сети, и посвящен популяризации 214-ФЗ. Проект был создан для того, чтобы просто и в доступной форме описать сложные вопросы, которые неизменно возникают у всех участников долевого строительства относительно 214-ФЗ. На сайте и в соцсетях будут даны ответы на возникающие у дольщиков вопросы, советы о том, как правильно выбрать застройщикам, заключить договор долевого участия и в итоге безопасно приобрести недвижимость.

Как ранее сообщал председатель Москомстройинвеста, с 1 января 2017 года работающий в Москве застройщик среди всего прочего будет обязан публиковать на своем сайте заключение, выданное Москомстройинвестом, образец договора участия в долевом строительстве (ДДУ), способ обеспечения застройщиком своих обязательств по ДДУ и фотографии строящихся или создаваемых объектов.

В настоящее время в московский реестр обманутых соинвесторов включено более 700 граждан, вложивших свои денежные средства в долевое строительство. Большинство из них, по словам Тимофеева, использовали для покупки квартиры «серые схемы»: инвестиционные договора, векселя при отсутствии разрешительной документации.

За первые восемь месяцев 2016 года московское управление Росреестра зарегистрировало 20,5 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано лишь 12,3 тысяч ДДУ. При этом количество ДДУ за первые восемь месяцев текущего года превысило итоговый показатель 2015 года — тогда управлением было зарегистрировано 19,6 тысяч договоров.