Душанбе, 22 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Объем завоза автомобилей в Таджикистан с начала 2016 года снизился на 80%. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила Таможенная служба республики, передает «Авеста».

Roger Tutusaus Велосипед vs автомобиль

По имеющейся информации, за первые 8 месяцев 2016 года в страну ввезено 3,5 тыс. легковых машин, что на 9,5 тыс. единиц меньше, чем в аналогичный период 2015 года.

Более того, снижение импорта автотранспорта в Таджикистане наблюдается уже около десяти лет и с тех пор этот показатель упал в десятки раз. Так, к примеру, в 2008 году в страну было ввезено 94,1 тыс. автомобилей, в 2009 году — 38,1 тыс., а в 2012 году — 51 тыс. Как правило, это подержанные машины.

Тем временем, Министерство транспорта Таджикистана обратилось к гражданам с призывом отказаться от вождения авто и перемещаться на троллейбусе, велосипеде или пешком в честь Всемирного дня без автомобиля, который ежегодно отмечается 22 сентября.

Отметим, что по данным аналитического отдела Управления ГАИ МВД Таджикистана, за прошедший 2015 год на территории этой среднеазиатской страны были зарегистрированы 66 800 автомобилей, из которых эксплуатировались 61 007 машин.