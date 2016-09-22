Брянск, 22 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Факт вброса бюллетеней на избирательном участке №57 в Брянске во время выборов в Госдуму РФ проверит Центральная избирательная комиссия, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего, по данным движения «Голос», сигналы о вбросах есть из 16 регионов России. По шести случаям есть подтверждающие видеозаписи.

Ранее уголовные дела были возбуждены по фактам вброса бюллетеней в Белгородской, Ростовской и других областях России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по данным представителей КПРФ, в Брянской области была масштабная фальсификация явки и результатов. К примеру, на одном из избирательных участков данные, введенные в ГАС «Выборы» и записанные в протоколы, сильно разнятся. Так, в протоколе значится, что на участок пришли 402 человека, а в ГАС «Выборы» уже другая цифра — 1202. При этом, голоса раскиданы по всем партиям. Больше всего — 600 голосов, досталось «Единой России».

Выборы в Госдуму РФ прошли 18 сентября. По данным регионального избиркома, в области в них приняло участие 55,1%. Большинство избирателей проголосовали за «Единую Россию» — 64% за партийный список. Также кандидаты от партии власти Валентина Миронова и Владимир Жутенков стали депутатами в одномандатных округах.