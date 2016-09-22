Москва, 22 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Жители России стали выше оценивать свою финансовую грамотность: если в 2015 году каждый пятый считал свои знания отличными или хорошими, то сейчас — каждый четвертый. Снизилась и доля тех, кто указывает на неудовлетворительные знания или их отсутствие (с 34% до 25%). Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (ЕАФИ).

rmcherrycreek.com Учёт

Выше всего оценки ставят жители Москвы и Санкт-Петербурга (49% оценивают грамотность на «4» и «5»), а ниже всего — в средних городах (100−500 тыс. чел.) — 34% сообщают о плохих или отсутствии знаний.

Учет доходов и расходов ведут 25% граждан РФ. Для сравнения, в 2015 году таковых было 20%. Снизилась доля опрошенных, которые не фиксируют и не знают суммы поступлений и трат (с 22% до 16%).

Несмотря на возросшие самооценку финансовой грамотности и финансовую дисциплину, снизилась доля респондентов, которые всегда перед приобретением финансовой уcлуги сравнивают ее в разных компаниях (с 39% до 33%).

Всероссийский опрос проведен в августе 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст — 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.