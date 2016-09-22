Киев, 22 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook поблагодарил палату представителей Конгресса США (нижняя палата парламента) за единогласное одобрение закона H.R. 5094 «О поддержке стабильности и демократии в Украине», согласно которому Киев получит американское летальное оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

По его словам, закон «четко фиксирует сохранение американских санкций против РФ к своевременному, полному и доведенному выполнению ею Минских договоренностей». Порошенко также отметил, что США и впредь намерены «оказывать поддержку Украине», в частности подтвердив отказ признать Крым российским.

«Немаловажно, что в инструменты для поддержки Украины включены летальные образцы вооружений», — написал Порошенко.

Раннее палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, внесенный совместно сопредседателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиотом Энгелем и конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером.

«В перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включено летальные оборонительные системы вооружений», — говорится в сообщении посольства Украины в США. Также есть специальные положения по борьбе с «российской пропагандой».