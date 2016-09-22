В Каталонии готовят собственные паспорта для граждан
Барселона, Испания, 22 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Власти Автономной области Каталония начали работу над единым удостоверением личности. Документ будет выдан жителям региона в том случае, если Каталония отсоединится от Испании, пишет издание La Vanguardia.
Отмечается, что новое удостоверение личности (DNI) будет содержать не только паспортные данные гражданина, но и номера социальной и медицинской страховки и налогового учета. Затраты на разработку документа составят €9 млн.
Предполагается, что новый документ покажет гражданам будущего государства, что в случае обретения независимости от Испании их права и социальные гарантии будут сохранены. В настоящее время власти региона рассматривают вопрос о гражданстве. Так, в случае отсоединения каталонцам предложат стать гражданами нового государства, не отказываясь от испанского гражданства.