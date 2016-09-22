Барселона, Испания, 22 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Власти Автономной области Каталония начали работу над единым удостоверением личности. Документ будет выдан жителям региона в том случае, если Каталония отсоединится от Испании, пишет издание La Vanguardia.

Ivan McClellan Демонстрация сторонников независимости Каталонии

Отмечается, что новое удостоверение личности (DNI) будет содержать не только паспортные данные гражданина, но и номера социальной и медицинской страховки и налогового учета. Затраты на разработку документа составят €9 млн.

Предполагается, что новый документ покажет гражданам будущего государства, что в случае обретения независимости от Испании их права и социальные гарантии будут сохранены. В настоящее время власти региона рассматривают вопрос о гражданстве. Так, в случае отсоединения каталонцам предложат стать гражданами нового государства, не отказываясь от испанского гражданства.