Перу, 22 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Заблудившийся Пингвин Гумбольдта забрел в дом в северном перуанском городе Чимботе, расположенном в 300 км к северу от Лимы, столицы Перу, сообщает 22 сентября Reuters.

pixabay.com Пингвин Гумбольдта

Пингвин забрел в кухню жительницы города Чимботе Мэри Танчева в поисках пищи. Грохот кастрюль и бьющаяся посуда разбудили всю семью — люди подумали, что их грабят. Мэри Танчева и ее дети направились на кухню, готовые встретиться с вором лицом к лицу. Но они были шокированы, увидев птицу, сказала Мэри Танчева.

«Мы не знаем, откуда он пришёл. Он просто вышел из кухни, когда мы пришли. Мы были поражены тем, что он чувствует себя как дома. Мы все закричали», — сказала Танчева.

Полиция прибыла на место происшествия и задержала пингвина. Обошлось без инцидентов. Пингвин был доставлен в зоопарк города Чимботе.

Ученые полагают, что пингвин покинул свою привычную среду обитания в поисках пищи.