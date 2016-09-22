Красногорск, 22 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. На выплату стипендий студентам-сиротам в Московской области в 2016 году выделено почти 217 миллионов рублей. На сумму в 6 тысяч рублей ежемесячно могут рассчитывать около 2,5 тысяч сирот, обучающихся на дневных отделениях колледжей, техникумов и вузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

«На сегодняшний день ежемесячную стипендию губернатора Московской области получают 2 456 сирот в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневных отделениях колледжей, техникумов, вузов», — пояснила Забралова.

Она также добавила, что такая мера поддержки сирот предоставляется регионом и выплачивается до достижения 23 лет.

«На выплату стипендий студентам-сиротам в 2016 году выделено почти 217 миллионов рублей из бюджета области. На сегодняшний день нам поступила информация о 176 сиротах-первокурсниках», — заключила зампред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам члена комитета Московской областной думы по вопросам образования и культуры Алексея Мазурова («Единая Россия»), одной из самых проблемных зон в сфере защиты прав детей на сегодняшний день остается вопрос устройства сирот.

«Самая проблемная зона — дети-сироты. Их достаточно много в области — 25 тысяч. Надо сказать, что у нас в последние несколько лет велась активная работа по устройству их в приемные семьи. Из 25 тысяч детей-сирот 23 тысячи живут в приемных семьях. Организован специальный отбор кандидатов, их обучение, сопровождение. Это большое достижение. На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правительство Московской области ежегодно тратит около 7 миллиардов рублей. Это — огромная сумма», — заявил парламентарий.