Москва, 22 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В начале сентября в России стартовали продажи двух электромобилей французского производителя Renault. Стоимость модели Twizy начинается от 799 тыс. рублей, фургон Kangoo Z.E. обойдется покупателям как минимум в 2 млн 289 тыс. рублей, сообщает «Автостат».Автомобиль Renault Kangoo Z.E. грузоподъемностью 650 кг отличается практичностью. Фургон оснащен электромотором мощностью 60 л.с., запас хода составляет от 80 до 170 км. В Европе эта модель реализуется в течение пяти лет, по данным на середину 2016 года, продажи модели составили 25 тыс. единиц. Renault Twizy представляет собой довольно экзотичный транспорт. Это двухместный ультракомпактный электрокар, способный парковаться в ограниченном пространстве. Ширина модели составляет всего 1381 мм, длина 2335 мм. Twizy способен развить скорость до 80 км/ч и пройти 100 км. Первая партия электрокаров Twizy была привезена в Россию в рамках постановления об отмене ввозных пошлин на легковые электромобили, вступившего в силу 15 сентября 2016 года. Инициатором отмены пошлин стала Renault.

pawelll Renault

Читайте также: Не прижились: в России насчитали менее тысячи электромобилей