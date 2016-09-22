Москва, 22 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В ежегодном глобальном мировом рейтинге университетов за 2016 год, опубликованном Times Higher Education, Россия представлена 24 вузами, 16 из которых входят в проект «5−100». В прошлом году всего 13 российских вузов входили в рейтинг, сообщили в Минобрнауки РФ.

kremlin.ru Студенты

Среди 11 вузов российских вузов, впервые попавших в рейтинг THE, наибольший прорыв совершили Университет ИТМО, занявший место в группе 351−400, и Высшая школа экономики, оказавшаяся в группе 401−500. Лучший результат среди российских вузов показал МГУ, расположившись на 188 позиции рейтинга. Существенное продвижение также совершил Московский физико-технический институт, поднявшись за год более чем на 200 позиций, заняв место в группе 301−350.

В группу 501−600 вошли Томский политехнический университет и Томский государственный университет, поднявшийся в рейтинге сразу на 100 мест. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял позицию в группе 601−800, а в группе 801+ оказались НИТУ «МИСиС», Уральский федеральный университет и впервые вошедшие в рейтинг Университет Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Сибирский федеральный университет.

Главный редактор рейтинга Times Higher Education Фил Бэйти заявил: «Отрадно, что Россия в2016 году заняла 24 места в расширенном списке лучших университетов мира. Однако России необходимо продолжать улучшение своих университетов в условиях накаляющейся глобальной конкуренции — европейские вузы постепенно начинают сдавать свои позиции, в то время как все новые и новые ведущие университеты Азии стремятся присоединиться к мировой элите».