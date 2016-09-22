Москва, 22 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Правительство РФ дополнительно выделяет 1,6 млрд рублей регионам — средства будут направлены на выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего или последующих детей.

Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

По словам главы правительства РФ Дмитрий Медведева, необходимость выделения дополнительных средств возникла в связи с тем, что в некоторых регионах увеличилось число семей, которые имеют право на получение такой выплаты. «И в целом выросла величина прожиточного минимума для детей», — отметил он.