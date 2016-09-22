Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга сегодня признала незаконным бездействие территориальной избирательной комиссии (ТИК) №11 Калининского района после рассмотрения жалоб нескольких заявителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Петербурге 18 сентября 2016 г

В жалобах речь шла о нарушениях, засвидетельствованных при проведении выборов и подсчете голосов на участках №415, 417, 469, 495 и 563. Они были поданы в ТИК №11, но при их рассмотрении заявители по какой-то причине были не уведомлены, не приглашены на заседание ТИК, им не были вручены решения.

Горизбирком счел это незаконным бездействием ТИК №11. При этом, рабочая группа Горизбиркома полагает, что сами нарушения не искажают волеизъявление граждан, так что пересчитывать голоса не требуется, как того требовали заявители. Городская комиссия также обязала теризбирком рассмотреть жалобы повторно, но это произойдет уже после подведения результатов голосования по всему городу.

Заметим, в Горизбирком до сих пор не доставлена избирательная документация из ТИК №11. По словам заместителя председателя Горизбиркома Надежды Лебедевой, добыть ее сейчас невозможно, так как она находится в помещении, куда имеет доступ только председатель ТИК Константин Степанов. «Но он госпитализирован по медицинским показаниям», — пояснила Лебедева.

Член Горизбиркома Ольга Покровская предложила признать незаконным бездействие не только ТИК №11, но и лично Степанова, и отразить это в постановлении, но ее не поддержали. «Именно Степанов не предпринял необходимых действий, чтобы уведомить тех, кого нужно было уведомить. Уводя Степанова от ответственности, Горизбирком косвенно поощряет подобные нарушения в дальнейшем», — сказала Покровская.

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Напомним, 21 сентября городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга уволила председателя ТИК №2 Татьяну Лакшину. Она отвечала за выборы на территории Васильевского острова.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич не исключил возможности дальнейших отставок глав территориальных избиркомов по результатам рассмотрения всех жалоб на ход и подведение итогов выборов.