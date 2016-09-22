Москва, 22 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 23 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 65 коп. и составил 63,79 руб. Курс евро к рублю уменьшился на 16,76 коп. — до 71,67 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 43,2 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 67,33 рубля.