Иваново, 22 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Ивановской области готовятся поправки в законодательство, которые позволят ужесточить требования к розничной торговле алкогольными напитками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, законопроект рассматривался на заседании комитета по экономическому развитию 21 сентября.

Пампео Массани. Виноделы

Начальник административного департамента Ивановской области Максим Кушнеров, выступая на заседании комитета, отметил, что необходимость в законопроекте вызвана тем, что, существующее правовое регулирование в этой сфере является недостаточным.

В частности, законопроектом предлагается запретить продажу алкогольной продукции во всех торговых предприятиях, за исключением предприятий общепита, с 21:00 до 09:00. Для кафе и закусочных, которые желают торговать алкоголем в розлив, также вводится ограничение: зал для обслуживания посетителей должен быть не менее 25 кв.м. Правда, норма не коснется кафе, закусочных и столовых, работающих в сельской местности.

Также законопроект уточняет, что торговать алкоголем после 21:00 без розлива будет запрещено. Это касается как закрытой, так и открытой тары. Торговать этой продукцией разрешается только в стационарных объектах. Это, в частности, означает, что различного рода пивные, разливочные и закусочные могут прекратить свое существование — либо их владельцам придется вложиться для приведения своих торговых точек в цивилизованный вид.

Максим Кушнеров добавил, что за последний год в отношении нарушителей законодательства в этой сфере составлено порядка 50 протоколов, а сумма наложенных штрафов оказалась не более 700 тыс. рублей.

Проект областного закона депутаты решили рекомендовать областной думе к принятию с учетом таблицы поправок.

Добавим, на начало сентября 2016 года в Ивановской области было зарегистрировано около 30 тыс. больных алкоголизмом, только с начала года эту статистику пополнили почти 600 человек.