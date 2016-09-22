Тбилиси, 22 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Посольство Австрии в Грузии открылось 22 сентября на улице Грибоедова в Тбилиси. По информации МИД Грузии, на церемонии открытия присутствовали заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе и генеральный секретарь Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

Флаг Австрии

Как заявил Михаэль Линхарт, открытие посольства Австрии будет способствовать углублению политических, экономических и культурных взаимоотношений между двумя странами. Он назвал Грузию значительным игроком в своем регионе и приоритетной для Австрии с точки зрения сотрудничества.

Высокую оценку открытию посольства дал и Гиги Гигиадзе, который отметил, что это произошло на фоне закрытия многими странами Запада своих посольств.

«Открытие посольства Австрии в то время, как в других европейских странах посольства закрываются, означает, что Грузия — интересная и привлекательная страна для Европы, и не только для Европы», — заявил замминистра иностранных дел Грузии.

До открытия посольства делегацию Австрии принял заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа. На встрече обсуждалась динамика двустороннего сотрудничества, процесс евроинтеграции Грузии, вопрос либерализации визового режима с ЕС и основные аспекты сотрудничества в рамках международных организаций.

С 2017 года Австрия станет председателем ОБСЕ, в связи с чем стороны договорились, что продолжат активные консультации по вопросам сотрудничества в рамках этой организации.